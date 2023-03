Reprodução/ Globo Joelma

A cantora Joelma, ex-vocalista da banda Calypso, revelou que está há quatro anos sem se relacionar com ninguém e que não beijou ninguém no último aniversário. Ela atribuiu a "seca" ao impacto da pandemia e às cinco infecções por Covid-19 desde 2020.

Joelma não se relacionou com ninguém durante metade da vida de solteira, após o fim do casamento com o músico Ximbinha, que ocorreu há cerca de oito anos em meio a muitas polêmicas. Na época da separação, a cantora afirmou que o relacionamento foi marcado por traição e violência.





"Eu estou sem beijar há uns quatro anos. Porque assim, eu tive uma luta grande agora com a Covid, né? Peguei cinco Covid. Bati o recorde", contou a cantora em entrevista ao programa "OtaLab".

Foram várias as vezes que Joelma foi diagnosticada com Covid-19 e a primeira delas foi a mais grave. Nessa ocasião, ela teve que decidir se iria respirar por tubo ou não. Ela optou por não ir para preservar a voz. Apesar de ter dificuldades para respirar pelo nariz, a cantora estava consciente e optou por mentir para as pessoas sobre o estado de saúde, inclusive para as filhas, para evitar a intubação.

