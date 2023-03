Reprodução Nicole Bahls recusa criar perfil no OnlyFans: 'Prefiro vender latinha'

A modelo e influenciadora Nicole Bahls revelou não estar disposta a criar um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Em conversa no Poddelas na última terça-feira (21), a ex-panicat afirmou preferir vender latinha na praia ao expor a intimidade na web.

Aos 37 anos, Nicole Bahls avalia não ter idade e nem corpo para integrar o site de conteúdo adulto.

"Não chego nem perto [do OnlyFans]. Deus me livre! Prefiro vender latinha na praia. Não tenho mais nem corpo, nem idade para isso. Não estou a fim, não. Sai fora. Estou quietinha. É um dinheiro que não vale a pena. Nada contra, mas com maturidade, eu não recomendaria... Se o pessoal tiver como trabalhar e ganhar dinheiro com outras coisas [é melhor]", alegou.

Além disso, a ex-panicat já revelou ter se arrependido de ter posado nua para a revista adulta Playboy. Nicole explicou que a relação com o pai e o cunhado ficou difícil após ter exposto a intimidade. Segundo ela, o cachê também não foi grandioso, apenas serviu para comprar um apartamento pequeno.