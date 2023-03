Foto: Reprodução/Twitter Morre mãe de Zeca Pagodinho, Dona Neia, aos 91 anos





Na manhã desta quarta-feira (22) foi confirmada a morte de Dona Neia, mãe do sambista Zeca Pagodinho. Dona Neia completou 91 anos na última segunda-feira (20) e morreu por causas naturais enquanto dormia, segundo assesoria do cantor.

No dia do aniversário, Dona Neia recebeu diversas homenagens dos filhos pelo aniversário nas redes sociais.













"Imagina ser mãe do Zeca Pagodinho! Pois aqui está ela: Dona Neia, a aniversariante, que também é bisavó do Domênico, do Miguel, do Noah e da Catarina! E aí, pessoal? Vamos mandar um 'Feliz Aniversário' para ela aqui nos comentários?!", dizia a postagem.

A apresentadora Regina Casé comentou na publicação desejando um feliz aniversário para Dona Neia, na época. "Saúde e Alegria pra essa querida!", escreveu ela. Seguida da atriz Suzana Vieira que enalteceu Dona Neia. "Verificado

Que alegria ter essa mãe fofa e com saúde !!! Parabens D, Neia", escreveu ela.









































Ainda segundo a assessoria de imprensa do cantor, Zeca e a família estão muito abalados com a perda.