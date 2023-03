Reprodução/Globo - 22.03.2023 Paula se emociona em 'Casa do Reencontro' do 'BBB 23'

Nesta quarta-feira (22), o racismo que alguns participantes do "BBB 23" sofreram dentro e fora do reality foi pauta na casa do reencontro. Paula, que foi eliminada e tem a chance de voltar ao programa, falou que se descobriu uma mulher preta no programa e citou ataques racistas que recebeu.

"Teve um post no Instagram que colocou a Domitila, o Alface e o Cezar e colocaram assim: 'três pretos na final', tinham comentários absurdos, como: 'sujos'", desabafou a biomédica em lágrimas.

Em seguida, ela pontuou que a pauta da edição deste ano do reality foi o racismo. "Metade da casa era de pretos", destacou Paula. A ex-sister ainda falou sobre os ataques que recebeu:

"Eu recebi muito hater no direct. Minha amiga escondeu muita coisa de mim, porque ela mexe nas minhas redes sociais, mas muita coisa... 'tá pensando que é quem?'. Por exemplo, hoje tenho duas pessoas que me vestem. 'Tá pensando que tu é quem pra ter stylist pra te vestir? Uma nega dessa?".

"As pessoas não aceitam, a sociedade... a branquitude não aceita o negro em ascenção", completou Fred, que estava na conversa. Paula voltou a desabafar: "Uma preta suja dessas... ter stylist pra se vestir! Tá pensando que tu é quem?".

"E quando você ouvia isso dentro da casa? No cochicho, no olhar.... Porque o preto que não abaixa a cabeça, igual a mim, que bato de frente, que não deito... Daí sabe o quê? Eu sou arrogante! Mas quando é uma pessoa branca... É de posição, é decidida, é uma pessoa com posicionamento, uma pessoa que sabe o que quer... Você imagina a Tina com metade do comportamento da Bruna? Por muito menos foi lida como grosseira, estúpida, arrogante", disse Fred.

Depois da conversa, Paula foi chorar no banheiro e desabafou sozinho: "Esses anos todos calada, eu não entendia nada. Como pude ficar esses anos sem entender isso. Muito coisa que só faz sentido depois que você passa".













