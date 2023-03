Reprodução/ Instagram Demi Moore grava renovação de casamento do ex Bruce Willis e esposa

O ator Bruce Willis e a esposa Emma Hemming renovaram os votos do casamento e tiveram o momento gravado por Demi Moore. O vídeo foi postado no Instagram da mulher do artista, que celebrou a cerimônia.





"Em nosso 10º aniversário de casamento, decidimos renovar nossos votos no mesmo lugar em que dissemos 'sim' em 2009. Estou muito feliz por termos feito isso. Aproveite todas as oportunidades para se unir e celebrar com a família e amigos. Esses são os momentos e belos bolsões de memórias que você consegue manter por toda a vida. E conseguimos manter essas memórias seguras e vivas para aqueles que podem não conseguir. Um grande alô para a nossa cinegrafista Demi Moore", escreveu Emma.

No vídeo, é possível ver que a cerimônia ocorreu ao ar livre e teve a presença das filhas do casal e de Bruce com Demi Moore, com quem o ator também teve uma relação.









Demi Moore, inclusive, mora com o ator e a esposa dela. Ela está ajudando Emma nos cuidados com Bruce, que sofre de uma demência frontotemporal.