Reprodução/TV Globo BBB 23: Paula entrega fofocas de Key e Gustavo fora da casa

A briga generalizada na Casa do Reencontro nesta quarta-feira (22) mexeu com os ânimos do BBB 23 .





No banheiro, Paula Freitas revelou histórias que viveu em relação a Key e Gustavo. A ex-sister relembrou quando esteve em um restaurante com Cristian e Gustavo, e achou que o cowboy terminaria com a jogadora.

"Eu achei. Aquele dia no Paris 6, pelas coisas que ele falou", disse ela sem dar muitos detalhes.

Já Fred Nicácio não acredita nisso. "Ele come aqui, na mão dela", opinou.

Fred Nicácio conta que pessoas do time da Key o procuraram pra falar quem ela era e que os patrocinadores pediram a saída dela do time. #BBB23 pic.twitter.com/0dH8sQ9NbH — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) March 22, 2023





Em outro momento, Paula contou que a irmã de Key, Keyt, a chamou para conversar em um camarote do Carnaval.

"Ela disse 'eu não estou entendendo a Key, Paula. Essa não é ela", comentou.





