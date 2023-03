Reprodução/ Instagram Anitta rebate críticas por regras em aniversário

Anitta está nos preparativos para a festa de aniversário dela e, na última terça-feira (21), divulgou regras para os convidados do evento . Uma norma, porém, foi criticada pelos internauatas e amigos da cantora. A artista, então, usou o Instagram para rebater as críticas.

Os convidados lamentaram não poder levar um acompanhante e Anitta rebateu: "E tem gente que fala mal. Se eu não fizesse isso... Ontem, eu fui botar as regras, a quantidade de mensagem que recebi".

"Gente, vão fazer terapia, não sabe andar sozinho, fica em casa. Vai fazer uma terapia. Não olho mais meu telefone até acabar essa festa", completou a cantora.

Anitta tinha deixado a seguintes regras nos stories:

- "Não tragam mais um: convidado não convida e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você e não os seus amigos. Se não souber andar sozinho, pode ficar em casa."

- "Não tire foto ou faça vídeo. Não convidei ninguém para dar close na internet. É para se divertir. Para dar close, busque outras festas que rolaram durante o ano todo"

- "Não tietar os famosos e não ficar enchendo o saco das pessoas falando no ouvido sem parar."

