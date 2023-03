Reprodução Anitta revela superstição de aniversário com taróloga: 'Empolgada'

Prestes a completar 30 anos, a cantora Anitta detalhou os preparativos para a comemoração. Nesta terça-feira (14), Anitta revelou que é sua taróloga de confiança que indica aonde ela deve passar o aniversário.

"Esse ano eu amei o lugar que a minha astróloga mandou passar meu aniversário. Você sabem que todo ano eu faço isso, né? Eu ligo para minha astróloga e eu peço para ela me falar qual é o lugar que eu tenho que passar meu niver e esse ano eu amei."

Sem revelar o local, Anitta revelou estar empolgada para a comemoração. Nos Stories do Instagram, a dona do hit 'Envolver' também enfatizou os números que coincidem a data.

"Eu vou comemorar meu aniversário no dia 30 de março. Eu faço 30 [anos] no dia 30 do 3", a cantora também relembrou a data de nascimento, 30/03/1993.

"O três aí bombando. Então, nesse dia eu vou passar o aniversário no lugar que ela mandou e a minha festa vai ser outro dia", alertou, dizendo estar 'empolgada'.

Além disso, a cantora também declarou que a data da festa teria mudado em decorrerencia do trabalho. Anitta pediu para que os convidados se atentassem a nova data.

"Se eu não te avisei que mudou a data, se eu tinha te convidado e eu não te avisei, me responde aqui que eu te aviso tudo. [...] E se eu não te convidei, talvez eu possa ter esquecido, então me responde aqui, aí se eu te responder, é obviamente, vou te convidar. Se eu não te responder, é porque eu não esqueci, é que eu realmente não te convidei", declarou, revelando que uma das atrações da festa será a banda Harmonia do Samba.