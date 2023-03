Reprodução Anitta

Anitta apareceu no Instagram nesta segunda-feira (20) comentando os preparativos para a grande festa de aniversário que fará ainda neste mês de março. A cantora comentou sobre a lista de convidados e confirmou atrações tocando até o dia amanhecer.

“Cortei vários ranços... Tem várias pessoas novas também, mas cortei os ranços”, disse Anitta em resposta a curiosidade do influenciador Léo Fuchs, que gravava com a cantora.





A cantora afirmou que a lista ainda não estava fechada, mas ela estava selecionando bem os convidados. “Só quero ter gente que eu conheça. Não quero olhar para o lado e ver alguém que eu não conheço”.

A poderosa revelou que uma das atrações da festa será a banda que tocou em Salvador quando ela esteve disfarçada curtindo o carnaval baiano na rua. “Eu gostei tanto daquele som, eu dancei tanto, que eu pedi para acharem a banda”, revelou a cantora que ainda disse que a banda irá entrar no palco às 05h30, ou seja, festa até o sol raiar.





