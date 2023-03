Reprodução/Band - 24.12.2022 Zezé di Camargo

Durante um show no último fim de semana, Zezé Di Camargo passou por uma situação delicada ao tentar atingir a nota da música "Não diga a Deus", a voz do sertanejo falou ao tentar iniciar um dos maiores sucessos da carreira.

“Nunca vivi isso na minha vida", lamentou o cantor de 60 anos, ainda no palco. A plateia tentou ajudar, fazendo coro para a música. Em seguida, Zezé tenta acompanhar e falha novamente ao tentar alcançar a nota musical.





Desde 2007, Zezé Di Camargo enfrenta um problema com a voz devido a uma cirurgia delicada nas cordas vocais decorrente do rompimento de um cisto que acabou criando um líquido aderido no local. Para evitar forçar a voz, o cantor precisou diminuir o número de shows na época.

O momento foi registrado por fãs e acabou se espalhando pelas redes sociais. Confira:

Voz de Zezé di Camargo falha durante show e ele não consegue cantar pic.twitter.com/7lWmJWmGRL — Sertanejo Atualizado (@stnjatualizado) March 19, 2023





