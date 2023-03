Foto: Reprodução/Instagram Preta Gil faz homenagem aos fãs: 'Amo vocês infinito'





A cantora Preta Gil aproveitou o "Dia do Fã", comemorado nesta sexta-feira (17), para compartilhar uma emocionante homenagem aos fãs que a acompanham. Preta agradeceu ao apoio que tem recebido durante o tratamento que está fazendo contra um câncer no intestino.



"Hoje é Dia do Fã, mas, pra falar a verdade, eles já são como minha família há anos! A nossa relação é de muito respeito e admiração, sempre foi e sempre será! Eles estão sempre comigo e todos os dias eles têm me enviado mensagens lindas, fazendo de tudo para eu me sentir bem e melhor", iniciou Preta.













"Se eu cheguei até aqui, é porque eles estavam! A imensidão desse amor me faz ir além, muito além, e sou muito grata por cada abraço, beijo e cheiro! E como não cabe todo mundo neste post, separei algumas fotos para representar um pouquinho dos meus Dengos espalhados pelo Brasil! Amo vocês infinito, não vejo a hora da gente se reencontrar e celebrar minha cura!!! Feliz dia, meus amores", completou ela.

Há alguns dias, a cantora fez um vídeo no Instagram para contar aos seguidores como está o tratamento contra o câncer no intestino. A cantora disse que está bem e já chegou na metade das sessões de quimioterapia e que deve passar por uma cirurgia futuramente.