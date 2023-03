Reprodução/ Instagram Maíra Cardi mostra namorado com a filha no hospital: 'Amo você'

Na madrugada desta terça-feira (21), Maíra Cardi usou a Instagram para mostrar um perrengue que passou com a filha, Sophia, de 4 anos. A pequena passou mal e foi para o hospital com a influenciadora e com o namorado dela, o coach financeiro Thiago Nigro, o Primo Rico.

"Agora sim eu sei se vem mais dois mesmo. Madrugada no hospital, vômito no carro inteiro! Bem-vindo ao dia de mamãe e daqui a pouco ele trabalha. @thiago.nigro, amo você", postou Maíra com fotos dela e de Sophia na cama do hospital com Thiago.

Maíra ainda postou um vídeo dando carinho para Sophia, filha dela com Arthur Aguiar. "Mamães, orem pela Sophi, por favor, que as orações de mamães sempre são fortes", escreveu.

