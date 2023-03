Foto: Reprodução/Instagram Maira Cardi muda guarda-roupa do namorado: 'Vai usar, amor'





A coach de emagrecimento Maíra Cardi resolveu fazer uma surpresa para o namorado, Thiago Nigro, após os fãs do novo casal alegarem que o influenciador só usava roupas pretas ou em tons escuros.



Nos stories do Instagram, Thiago fez uma série de vídeos mostrando os novos looks comprados por Maíra em tons pastéis e brancos.













"Vocês estão reclamando que eu só tinha roupas pretas? Acabaram os problemas. Aí é loucura, isso daí. Quero ver se vou usar", disse Thiago, mostrando as roupas novas compradas pela namorada. "Vai ficar gato, com cara de primo rico. Vai usar, amor", disse Maíra.

Apesar do momento de descontração, Maíra passou momentos de tensão com a filha, Sophia, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar, que foi internada na noite desta segunda-feira (20). Na ocasião, Maíra fez questão de registrar que teve ajuda do namorado para cuidar da filha no hospital.



"Agora sim eu sei se vem mais dois mesmo. Madrugada no hospital, vômito no carro inteiro! Bem-vindo ao dia de mamãe e daqui a pouco ele trabalha. @thiago.nigro, amo você", publicou Maíra.