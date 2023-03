Reprodução/Instagram - 08.03.2023 Maíra Cardi e Primo Rico

Na madrugada desta quarta-feira (8), a influencer Maíra Cardi usou o Instagram para postar um momento de intimidade com o namorado, o coach Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Ela trollou o namorado o chamando de "mão de vaca".

Maíra reclamou, no vído, que Thiago Nigro não paga assinatura do YouTube e, por isso, os vídeos da plataforma são interrompidos por propagandas. "Você vai contar para eles ou eu conto?", começou ela. "Eu não tenho nada pra contar e você tem que ter provas do que você falar", disse ele.

"Como que faz essa prova? Meu, ele não paga YouTube. Aí a gente tem que ficar assistindo as coisas com um intervalo de propaganda aleatória! É um absurdo. Você está sem dinheiro, rapaz? [risos]", questionou ela.



O coach de finanças, então, entrou na brincadera: "Estou precisando de um dinheirinho emprestado, amor". "Não dá! A gente não consegue assistir um negócio até o final. Amor, paga YouTube...", completou a coach de emagrecimento.

