Reprodução/Instagram Livia Andrade

Lívia Andrade usou as redes sociais para desabafar após levar um golpe ao comprar ingressos falsos para um show do Coldplay em São Paulo. A apresentadora tomou medidas judiciais sobre o caso e, depois, com ajuda de conhecidos, conseguiu ir para o evento.



"Foeam 8 e não comprei de cambista. O meu final foi feliz , mas dezenas de pessoas foram chorando pra casa!", disse a apresentadora.

Em seguida, ela contou sobre as medidas tomadas: "A polícia militar nos instruiu a fazer um B.O". Ela ainda completou: "Muita gente foi lesada , foi triste ver as pessoas chorando desesperadas! Não foi barato, pagaram caro pra ter um sonho destruído!".

Lívia ainda contou que, com ajuda de algumas pessoas, conseguiu entrar no show e levar os amigos que também sofreram com o golpe. "Curtimos muito e o show foi incrível!!! Agradeci as pessoas que colocaram pra dentro não só os meus amigos como os desconhecidos também. Prefiro falar sobre o que deu certo , sobre pessoas boas e finais felizes", disse ela no Twitter, onde postou uma foto do evento.





