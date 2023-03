Reprodução/ Facebook Paul Grant

O ator Paul Grant, de "Harry Potter" e "Star Wars", morreu aos 56 anos de idade. O artista foi encontrado desmaiado do lado de fora de uma estação de trem em Londres, na Inglaterra, de acordo com o jornal The Guardian.

A cusa da morte não foi divulgada, mas o ator teve morte cerebral. Desde a última segunda-feira (20), ele estava ligado a aparelhos, que o mantinha vivo, mas a família optou por desligar. Grant tinha problemas com álcool e drogas.

Paul esteve em O Retorno de Jedi (1983), Harry Potter e a Pedra Filosofal (1999) e Labirinto (1986), ao lado de David Bowie e Jennifer Connelly. Grant deixa duas filhas, um filho e a namorada, Maria Dwyer.

