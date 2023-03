Reprodução Boninho e a esposa, a apresentadora Ana Furtado

Boninho e Ana Furtado estão completam 23 anos de casados nesta terça-feira (21) e trocaram declarações pelo Instagram. Eles têm uma filha juntos, Isabella, de 15 anos.

"Há exatos 23 anos oficializamos a nossa união. E há exatos 27 nós nos encontramos pela primeira vez. Foi exatamente nesse dia que eu soube que seria pra sempre. Que sorte a minha ter encontrado o meu melhor amigo no meu grande amor. Te amo", escreveu Ana.

Boninho, por sua vez, postou um vídeo com momentos do casal e escreveu: "Ana, você é meu porto seguro, minha amiga e companheira. Meu amor, minha vida. Feliz aniversário de casamento", disse ele.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



O diretor completou: "Ela é meu amor, 23 anos de casado, mais 4, 5, 6 anos juntos e quase chegando nos 30 [de casamento]. E eu quero dizer para você que você é minha vida para sempre".





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente