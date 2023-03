Reprodução/Globo - 20.03.2023 Isabel Fillardis se emocionou com homenagem no 'Encontro com Patrícia Poeta'





A atriz Isabel Fillardis foi a grande homenageada no "Encontro com Patrícia Poeta" na manhã desta segunda-feira (20). Isabel está escalada para o elenco na nova novela das 18h "Amor Perfeito", que estreia nesta segunda-feira (20).



Este marca o retorno da atriz às tramas da emissora, após ter ficado 12 anos longe da Rede Globo, se dedicando ao Teatro, à música e outros projetos.













A atriz recebeu uma mensagem especial da filha Analuz, que homenageou a mãe pela volta à carreira de atriz e após a luta da atriz contra um câncer. "Tentando não me emocionar porque é um dos momentos mais emocionantes que a senhora ta vivendo. É muito gratificante ver o que a senhora ta conquistando agora, com toda essa coragem, com todo esforço e fé depois de tudo o que você já passou.", iniciou a filha emocionada.

"Não tem como não ficar emocionada e feliz com este momento que você está voltando a cantar, a investir na carreira musical, e agora está voltando a atuar. Vai fazer um personagem que é lindo, que tem tudo a ver com você, que tem a ver com a sua história de vida, então não tinha papel mais perfeito para você fazer. Eu te amo muito e você sabe que você é uma das minhas maiores inspirações, sou sua fã", finalizou ela.

A atriz ficou emocionada com o recado surpresa que recebeu da filha e logo Manoel Soares complementou a fala da filha de Isabel e ressaltou a importância da atriz na vida de todos. "A Isabel redefine para gente o que é a Princesa Isabel, a Princesa Isabel que a gente aprendeu na escola não é a Princesa Isabel, a nossa Princesa Isabel é essa aqui, e já está virando Rainha Isabel", ressaltou o apresentador.

Em abril de 2022, Isabel retornou ao "Encontro", na época ainda apresentado por Fátima Bernardes", após ter participado da segunda temporada do reality "The masked singer Brasil", como a personagem Abacaxi. Durante o bate-papo com Fátima, Isabel aproveitou para relembrar da luta que travou contra um câncer na língua.

“Quando você recebe o diagnóstico, você pensa: game over, é o fim. Mas eu tinha acabado de ter o meu filho, então falei com Deus: não está na minha hora não barbudo!”, brincou ela. “Eu não vou me calar, pode ser que eu fale de forma diferente, mas vou continuar falando. A arte é um dom divino e vou usar isso como instrumento para mudar a vida das pessoas.”, finalizou ela.