O ex-BBB e economista Gil do Vigor desabafou neste domingo (19) no Twitter em relação as mensagens de ódio que vem recebendo nas redes sociais.



Gil publicou posts expressando indignação por, mesmo após dois anos da participação no BBB, ele ainda é perseguido por internautas nas redes sociais.









"Dois anos do BBB e ainda sou PERSEGUIDO por literalmente NADA! É muito triste o que a internet se tornou. Falam tanto de empatia mas muitos aí só desejam ver a destruição! Triste isso, muito triste", iniciou ele.

"Irei fazer prova a semana toda e vem essas pessoas nos tirar no foco e do sério! O que querem? Ganham o que? Vocês sentem mesmo prazer em destruir o próximo? É isso???", finalizou o economista.

Gil já havia usado o Twitter para comentar que abriu mão da bolsa de estudos que tinha direito e paga cerca de R$ 42 mil por trimestre para se formar no pós-doutorado que faz nos Estados Unidos. "Estou cursando o PhD por amor. Os resultados das provas não podem falar mais alto que minha evolução como pesquisador e economista! É muito difícil lembrar nosso propósito as vezes", afirmou ele.

"E não falo que tirar A é ruim, tirei alguns e fico feliz mas isso acaba nos afetando e parece que apenas o A sinaliza seu aprendizado e evolução, quando não é. Vou focar em me reconectar com meu propósito e seguir!", declarou ele.

