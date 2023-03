Gil do Vigor

Amado pelo público do BBB 21, Gil do Vigor era uma das apostas mais certas de que chegaria até a final daquela edição. No entanto, durante a convivência o economista teve alguns atritos com Juliette Freire, colega de confinamento. A situação foi o bastante para os 'cactos' eliminarem Gil do Vigor no último paredão da temporada e tirá-lo da final.