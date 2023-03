Reprodução / Instagram Whindersson Nunes

Nesta segunda-feira (20), algumas fotos de Whindersson Nunes foram publicadas no Instagram, nelas o humorista aparece usando apenas cueca e fazendo poses. As imagens geraram muitos elogios nos comentários, incluindo um "like" de Luísa Sonza, ex-mulher do humorista.

Enquanto alguns fãs do ex-casal ficaram na expectativa e ainda torcem por uma possível volta ao relacionamento de Whindersson e Luísa, outros seguidores apontaram que não há demais na curtida.





“Não sei por que uma curtida chama tanta atenção”, comentou uma internauta nas redes sociais. “A coisa mais normal, curtida não é pedido para voltar”, desestimulou uma seguidora.

Foi anunciado recentemente que o youtuber irá competir em um torneio mundial de boxe, sendo que a última luta, em janeiro de 2022, foi apenas uma exibição contra o lutador Popó. O humorista também revelou estar se preparando intensamente para o torneio, pois já sofreu uma derrota para um tetracampeão e está treinando muito para evitar que isso aconteça novamente.









