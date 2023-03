Reprodução/Globo - 20.03.2023 Espectadores apontam previsão de Domitila Barros no 'BBB 23'





A repescagem no "BBB 23" foi confirmada por Tadeu Schmidt no programa ao vivo deste domingo (19), mas internautas analisaram que esta não foi a primeira vez que a dinâmica foi apontada no reality show. Espectadores resgataram um vídeo de um mês atrás com uma fala de Domitila Barros, que trazia uma suposta previsão sobre a volta de eliminados ao programa.

O trecho da declaração que circula nas redes sociais traz a Miss Alemanha conversando com MC Guimê sobre um sonho que teve sobre a circunstâncias do confinamento. "Aparecia o rosto dela e uma tatuagem na mão. Eram 9 pessoas nesse quarto. Todo mundo deitava na posição certa e ela saia. Era um quarto muito claro. Quero acreditar que é o Top 10. Agora só tinham 9. Eram 9 pessoas e 3 camas vazias", declarou na ocasião.





Na web, pessoas sugeriram que Domitila se referia às nove pessoas que aguardam o eliminado desta semana na "Casa do Reencontro", onde o grupo permanecerá até quinta-feira (23), quando o público definir qual dupla retornará ao jogo. Sobre as três camas vazias, internautas apontaram os três participantes que não vão participar da repescagem: Bruno Nogueira, que desistiu do reality, e Guimê e Cara de Sapato, expulsos por assediarem Dania Mendez.

Além do eliminado do paredão desta semana, formado por Domitila, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana, concorrem ao retorno ao jogo os eliminados Fred Nicácio, Larissa Santos, Key Alves, Gustavo Benedeti, Cristian Vanelli, Paula Freitas, Tina Calamba, Gabriel Tavares e Marília Miranda.

Gil do Vigor, ex-participante do "BBB 21", reagiu à previsão da Miss Alemanha e comentou como a experiência espiritual na casa influencia os brothers. "Durante o 'BBB', o véu se torna super fino e conseguimos com maior facilidade nos conectarmos com o espiritual. Diversos sonhos eu tive durante o 'BBB' que de fato vieram a se tornar realidade. É incrível", pontuou no Twitter entre os comentários da possível previsão.

