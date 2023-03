Reprodução/ Twitter Rosto de Liam Payne choca web e fãs apontam harmonização

O ex-Onde Direction Liam Payne chocou a web após aparecer com mudanças no rosto no tapete vermelho do documentário "All Of Those Voices'", do amigo dele Louis Tomlinson, nesta quinta-feira (16).

O cantor estava com um rosto mais "esculpido" do que antes. Nos registros do evento, é possível ver que Liam está com a estrutura óssea das maçãs do rosto e da sua mandíbula mais marcada.

Os fãs do cantor, então, comentaram a aparência dele no Twitter e sugeriram que Liam teria feito uma harmonização facial ou uma bichectomia. "Ele fez cirurgia?", questionou um internautas. "Este homem removeu a gordura das bochechas", opinou outro. Um usuário ainda escreveu: "Lifting facial, preenchimento labial, implantes de bochecha, lifting de braço, implante de queixo, redução do osso da sobrancelha, botox, lifting ocular, remoção de gordura bucal, dermoabrasão, cirurgia de pálpebras, pálpebra dupla, otoplastia, injeções de colágeno e lifting de braço".

🚨VEJA: Liam Payne viralizou após aparecer com o rosto diferente em um evento. Internautas estão desconfiando que ele tenha feito uma harmonização facial. (getty images) pic.twitter.com/AyYKcPO2GF — CHOQUEI (@choquei) March 19, 2023









