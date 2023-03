Reprodução/ Globoplay Tina e MC Guimê

A ex-BBB Tina Calamba prestou apoio a MC Guimê após ele ser expulso do "BBB 23". O ex-brother foi eliminado após assediar Dania Mendez, mexicana de "La Casa de Los Famosos" que fez intercâmbio no reality brasileiro.

A angolana comentou em um vídeo do funkeiro, onde ele se desculpa pelo acontecido." Tina menciona o começo do reality, quando ela e Guimê ficaram uma semana amarrado um ao outro: "Somos imperfeitos. Não concordo com suas atitudes. Eu entrei amarrada a você, partilhei a mesma cama com você durante dias, mesmo após soltar as pulseiras, estávamos juntos! Você me respeitou como mulher, por isso, meu parceiro, você ainda é um diamante que vai se lapidar assim como eu!".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Por fim ela apoiou o cantor. "Conte comigo!", escreveu a ex-sister.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente