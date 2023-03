Reprodução/ Instagram Maluma na piscina

No último sábado (19), Maluma intrigou os fãs com uma sessão de fotos quentes no Instagram. Nas imagens, o cantor aparece nu em um psicina.

Mesmo sem roupas, Maluma não mostrou tudo já que uma mão misterioso fez um borrão no meio das fotos. "Dificilmente encontro fotógrafa", legendou ele.

Ele tentou tapar algumas parte do corpo, mas fãs alegaram que é possível ver as partes íntimas do cantor. "Na 3ª foto você pode ver alguém", disse um seguidor. "Esse reflexo da água entregou tudo, hein", escreveu outro internauta. "Essa mão na foi suficiente para cobrir tudo na última foto", afirmou mais uma pessoa.









