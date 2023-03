Reprodução/ Instagram Dado Dolabella e Wanessa Camargo trocam declarações com foto na web

Neste sábado (18), Dado Dolabella usou o Instagram para se declarar para Wanessa Carmargo. O ator postou uma foto com a namorada, que respondeu a homenagem.

Na legenda da foto, Dado escreveu "Vit W",dizendo que Wanessa seria a vitamina dele. A cantora retribuiu o carinho com três emojis de coração.

Wanessa e Dado estão juntos há 5 meses. Eles se reencontraram depois de terem namorados mais jovens, 20 anos atrás.





