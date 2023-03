Reprodução/ Globo 'BBB 23': Fred faz revelação sobre Di Ferrero: 'Aguçou lado bissexual'

Na última sexta-feira (17), o NX Zero foi a atração da festa do "BBB 23". Depois do show da banda, que animou os brothers, Fred e Gabriel Santana falaram da beleza dos músicos e o youtuber fez uma revelação.

"O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado", disse Fred."Ele é gato. Você viu o baixista?", concordou Gabriel. O youtuber mostrou que tinha a mesma opinião que o ator ao concordar balançando a cabeça.

"O baixista é muito gato", acrescentou Gabriel. "Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando para um lado de brother", disse Fred.

