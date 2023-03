Reprodução Amarildo, tio de MC Guimê

Nesta quinta-feira (16), Amarildo, tio de MC Guimê, usou o Instagram para defender o sobrinho que foi expulso do "BBB 23" por assediar Dania Mendéz. Ele ainda culpou Lexa pelo acontecido, dizendo que teria sido drama da cantora, esposa do funkeiro.

Momentos antes da eliminação de Guimê, ele escreveu: “Trutão, tomara que o drama da sua senhora não lhe traga muitos prejuízos e você consiga seguir na sua caminhada. Tá meio estranho tanto drama e depois ir viajar com a Rainha da Putaria. Só quem bebe sabe as mancadas que damos embriagados”.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Lexa ficou bem abalada com o acontecido. "Um pesadelo, um pesadelo", disse ela após a eliminação do funkeiro.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente