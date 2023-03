Foto: Reprodução/Instagram Preta Gil agradece apoio de amigos durante tratamento contra o câncer





A cantora Preta Gil recorreu ao Instagram na manhã desta terça-feira (14) para agradecer por todo o apoio que vem recebendo de amigos e familiares durante o tratamento contra o câncer.

A cantora, de 48 anos de idade, compartilhou diversas fotos, como uma de Ivete Sangalo a ajudando a arrumar os cabelos, e ao lado das atrizes Fernanda Paes Leme e Carolina Dieckmann.













"Tê-los ao meu lado me toca de uma forma muito profunda, por isso decidi mostrar um pouco desse colo! É um carinho que não cessa, que vai lá no fundo do meu coração e que quando não estou bem, são eles quem me abraçam, me dão força e me seguram", iniciou Preta.

"Aqui tem só uma partezinha dos amigos que chegam a todo momento, mas quero que saibam que eu nunca vou parar de agradecer todos!!! Obrigada pelo cuidado, por estarem e por serem!!! Vocês fazem a diferença na minha vida, meus amigos amados", completou ela com uma foto com Léo Fuchs, a maquiadora Soraya Rocha, o cantor Duh Marinho e o influenciador Gominho.

Há alguns dias, a cantora fez um vídeo no Instagram Instagram para contar aos seguidores como está o tratamento contra o câncer no intestino. A cantora disse que está bem e já chegou na metade das sessões de quimioterapia e que deve passar por uma cirurgia futuramente.