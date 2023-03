Reprodução/Instagram Laura Fernandez, ex-nora de Preta Gil, é hospitalizada

Laura Fernandez foi hospitalizada com fortes dores nos rins. A modelo e ex-nora de Preta Gil atualizou o seu estado de saúde através das redes sociais.

No perfil do Instagram, a influenciadora dividiu fotos no quarto do hospital e deu detalhes da situação atual.

"Pelo visto a ressaca do carnaval ainda não acabou. Ou o inferno astral está com um certo atraso. Ou eu só não ouvi minha mãe quando ela falava: beba água

Juro, ser lembrada pela mar de beber água é muito menos doloroso do que ser lembrada com pontas muito forte no rim. Experiência de quem teve que ficar algumas horas no hospital e fazer dois ciclos de remédio para dor, de tanto chorar pela mesma", começou ela.

Na sequência, Laura tranquilizou os amigos e seguidores. "Já tô melhorando, a febre já tá passando e água já voltou ao seu hábito de estar dentro do meu corpinho, como estava antes do carnaval…… sempre ele! Desculpa o sumiço, os parabéns para os meus piscianos amados que já estão sendo redimidos nos meus stories e por último, mas não menos importante: a intermedies que confundiu meu gosto de maquiagem (que sempre foi meio duvidoso para uns e conceitual para outros) com alergia e que mesmo sem poder rir de dor, eu ri".

Por fim, ela mandou um recado para os internautas. "Não porque rir era o melhor remédio, mas era rir para não chorar, literalmente. Bebam álcool mas também muuuuuita água", concluiu.





