Reprodução/Instagram Lima Duarte diz que está sendo vítima de preconceito após atropelar mulher

Lima Duarte voltou a se manifestar a respeito do acidente de trânsito que se envolveu e acabou no atropelamento de uma motociclista . O ator usou as redes sociais para relatar as críticas que vem recebendo por seguir dirigindo aos 93 anos.

Classificando o preconceito como etarismo, onde as pessoas julgam os mais velhos, o artista compartilhou um áudio bem abatido no perfil do Instagram.

"O que mais me constrange é que nem se preocupam se eu agi com delicadeza, com atenção, com cavalheirismo nesse incidente com a menina. Ou se até hoje eu me preocupo em saber como ela está. Só se preocupam em saber qual é a minha idade, em afirmar categoricamente que um homem de 93 anos como eu sou responsável por qualquer acidente que aconteça comigo", disse ele.

Por fim, Lima destacou o etarismo. "Isso é preconceito dos mais sórdidos. Preconceito contra o seu pai, contra a sua mãe. É um preconceito que não vai passar nunca. Está no seu sangue, na sua alma", concluiu.





