Toguro

No dia 4 de março, o influencer Toguro atropelou um motociclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo o G1, produtor de conteúdo perdeu o acesso a uma avenida e deu ré para retornar. Foi aí que ele atingiu a moto. Toguro, no entanto, negou que tenha dado marcha ré e pontuou em nota: “Posso afirmar que, desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas”.