Foto: Reprodução/Twitter Junior Cigano, amigo de Cara de Sapato, comenta expulsão do BBB23





O lutador Junior Cigano, amigo de Cara de Sapato, acompanhou toda a polêmica da expulsão do lutador do reality, nesta quinta-feira (16). O lutador e o cantor Mc Guimê foram acusados de assediar a sister mexicana Dania Mendes, e foram eliminados do reality.



Junior Cigano fez um breve desabafo através do perfil do Twitter, mas após alguns minutos deletou a publicação.













"Bebida é uma merda, viu? Inacreditável. Estão felizes agora?", questionou o lutador no Twitter. Alguns minutos depois, Junior apagou as publicações.

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 na noite desta quinta-feira (16) após serem acusados de assediar a participante mexicana Dania Mendez durante a festa que aconteceu na última madrugada. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.Em diversos momentos da noite, Guimê foi visto passando a mão no corpo de Dania, pegando em seu bumbum algumas vezes, até que ela retirasse a mão dele do local. Já Sapato deu um selinho na mexicana e segurou ela na cama. Durante a tarde, ela mesma falou que foi ele que a beijou e que ela tentou desviar.

🚨 VEJA: Momento EXATO em que Tadeu anuncia a expulsão de MC Guime e Cara de Sapato. #BBB23



pic.twitter.com/3SlsLozKX7 — POPTime (@siteptbr) March 17, 2023