Reprodução/ Instagram Lexa chega ao Rio de Janeiro para receber Guimê após expulsão

Na madrugada desta sexta-feira (17), Lexa chegou ao Rio de Janeiro para receber MC Guimê após ele ser expulso do "BBB 23" po assediar Dania Mendez. A cantor fretou um jato particular para reencontrar o marido e foi filmado pela mãe Darlin Ferrattry.

No vídeo, Lexa aparece bastante abatida. Ela desce do jato e agradece a equipe. A cantora está sendo acompanhada pela mãe desde que o episódio de assédio aconteceu na última quarta-feira (15).

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Mai cedo, Darlin informou que irá receber Guimê com a filha: "Galera, voltando pro Rio agora. A gente assistiu à eliminação, na verdade, a saída dos dois, e estamos voltando pra casa. Ainda não dormi nem troquei de roupa. estou com a mesma roupa. Estou literalmente, há 48 horas acordada. Mas é isso. Mãe é isso. É estar junto quando tem que estar. Partiu Rio de Janeiro".