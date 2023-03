Foto: Reprodução/Instagram Gabi Martins desabafa de fim de namoro com Lincoln Lau

Gabi Martins expos conversas de uma suposta amante de Lincoln Lau nesta sexta-feira (17). Pelo Instagram, a cantora também desabafou sobre o relacionamento de quatro meses com o gamer. O casal terminou o namoro na última quarta-feira (15).

Bastante abalada, Gabi gravou uma série de stories para desabafar e contar o ocorrido. “Estou extremamente decepcionada. É como se tivesse uma facada nas costas”, afirmou chorando. Após se acalmar, a cantora conseguiu explicar que descobriu a traição através de fãs assistiam uma live de Lincoln onde vazou o áudio de uma mulher.





Gabi teve acesso às mensagens que essa mulher trocava com o ex-namorado. Nas conversas, Lincoln marcava encontros com a moça e chamava para ir a casa dele “ficar de concha”. Além dos prints, Gabi também deu detalhes de atitudes de Fnx, revelando um relacionamento abusivo.

“No começo ele era uma pessoa muito leve, muito tranquila. Mas depois ele começou a fazer muitas exigências: Minha forma de falar, a minha forma de me vestir, me ligava de 5 em 5 minutos perguntando onde eu estava [...] eu tinha que provar que era fiel”, começou Gabi.

A cantora narrou situações constrangedoras que passou com Lincoln durante o Carnaval. “Escondeu minha roupa, porque achou inadequada.”, contou.









