Chegou ao fim o relacionamento de Gabi Martins e Lincoln Lau. O término foi confirmado nesta quarta-feira (15), em postagem nas redes sociais do gamer, e acontece após quatro meses de namoro, iniciado após envolvimento na última "Farofa da Gkay".

Pelos stories do Instagram, Lincoln compartilhou uma "nota de término de relacionamento", em que explicou que passou por "momentos de infelicidade e tristeza" ao lado das vivências "felizes e intensas" no relacionamento. "O amor foi substituído por coisas que não devem existir numa relação de amor e respeito", avaliou no texto.





"Me entreguei de corpo e alma e sempre me esforcei para estarmos juntos. Sempre fui um cara transparente com vocês e com os meus sentimentos, nesse exato momento estou muito triste, abatido e com sinais de depressão. Para quem já passou por uma depressão, sabe do que estou falando, realmente estou mal mentalmente", complementou.

O gamer ainda expôs a decisão de não comentar todos os motivos que levaram ao término "em respeito" a cantora, ressaltando que "a revolta que sinto seja um gatilho para que eu fale tudo". "Tentarei, com muita serenidade, superar tudo. Peço respeito e compreensão nesse momento difícil. Tenho certeza que mais uma vez voltarei das cinzas e darei a volta por cima como um verdadeiro fênix. Desejo luz, amor, sabedoria e felicidade para a Gabriela. Que o tempo possa curar tudo", pontuou.

Até o momento da publicação desta matéria, Gabi não se pronunciou sobre o término. No entanto, postagens anteriores de Lincoln apontaram o incômodo dele pela ex-"BBB" compartilhar que usava um relógio que ganhou de presente do ex-namorado, o cantor Tierry.

