Reprodução / Instagram 17.03.2023 Fê Paes Leme

A casa em construção de Fernanda Paes Leme em Salvador, na Bahia, foi revelada pela atriz nas redes sociais nesta sexta-feira (17). Ela compartilhou ideias para a decoração dos cômodos e expressou entusiasmo em relação ao resultado final do projeto.

Estar atenta aos detalhes é muito especial para Fernanda, que tem o objetivo de proporcionar conforto para as pessoas próximas, sejam elas velhos ou novos amigos. No vídeo divulgadono Instagram, a atriz apresentou os quartos da casa e compartilhou as expectativas em relação ao projeto final.





Na suíte selva, apresentada pela atriz, há várias janelas, mas ela brinca que seria perigoso deixar tudo de vidro aberto. Já em um quarto menor, Fernanda explicou que passou por complicações com o projeto.

De acordo com Fernanda, não foi possível expandir mais a área da casa devido às regras do IPHAN, que regulamenta o patrimônio histórico e artístico nacional. A construção fica localizada em um Centro Histórico, onde a edificação original foi demolida e está sendo reconstruída.

Ao apresentar o quarto principal, com vista para o mar, Fernanda expressou felicidade e empolgação com o projeto da casa em Salvador. Mesmo com planos de fazer algumas mudanças, ela afirmou que ainda há tempo para isso.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.