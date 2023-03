Reprodução/ Globo BBB23 anuncia saída de Dania e surpreende brothers

Nesta sexta-feira (17), o "BBB 23" anunciou que a saída de Dania Méndez, participante de "La Casa de Los Famosos" que fazia um intercâmbio na atração brasileira, do reality será "em breve". A produção adiantou a despedida da mexicana, já que a presença dela estava confirmada na formação do paredão no domingo (19). A influencer que iria decidir se o brother que comprou o Poder Coringa poderá usá-lo.

Após o anúncio, Dania ainda ganhou um presente da produção: o famoso roupão do líder. O reality não divulgou exatamente quando a mexicana sai, mas deu a entender que Dania deixará o "BBB 23" em algumas horas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Ao se despedir dos brothers, Dania se emocionou e fez um discurso. "Essa foi a melhor experiência da minha vida", disse a sister em lágrimas. Em seguida, completou: "Levo um pouquinho de todos. O coração de todos vocês vai comigo".

A despedida da Dania com os participantes #BBB23



🎥 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/i1aQ3igflh — Dantas (@Dantinhas) March 17, 2023