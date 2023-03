Reprodução/ Instagram/ Globo 'BBB23': Juliette deixa de seguir Sapato e presta apoio a Dania Mendez

Na madrugada desta sexta-feira (17), internautas notaram que Juliette deixou de seguir Antônio Cara de Sapato nas redes sociais. O unfollow veio depois do lutador ser expulso do "BBB 23" por assedia Dania Mendez, participante de "La Casa de Los Famosos", que faz intercâmbio no reality brasileiro.

"A Juliette deu unfollow no Cara de Sapato, eita, que deu ruim pra ele também", disse um internauta no Twitter. "Anitta dando unfollow em Guimê e Juliette em Cara de Sapato. Isso se chama sororidade", pontuou outra.







Juliette ainda demonstrou apoio a Dania, que ficou bem abalada após a expulsão de Guimê, que também foi eliminado por assedia a mexicana, e Sapato. "Só queria abraçar Dânia", escreveu ela.





Só queria abraçar Dânia 🥹❤️ — Juliette (@juliette) March 17, 2023









