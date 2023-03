Reprodução / Instagram 16.03.2023 Danilo Holanda

O compositor Danilo Holanda morreu nesta quinta-feira (16) aos 40 anos, vítima de câncer. A informação foi divulgada pelo vocalista do Art Popular Leandro Lehart nas redes sociais.

As composições de Danilo foram interpretadas por Art Popular, Turma do Pagode, Grupo Percepção e Segunda Sem Lei. O velório e o enterro ocorrerão ainda hoje.





“Descansou uma alma pura, um amigo leal, coração verdadeiro, músico, violonista, compositor, e uma inspiração para quem o conheceu.”, lamentou Lehart, amigo do compositor.

O músico Leandro Lehart enfrentou o câncer pela segunda vez. Pelas redes sociais, ele compartilhou a jornada contra a doença, que iniciou em 2019. Em março de 2020, passou por cirurgia para retirar um tumor e refazer o esôfago, pouco antes do início da pandemia do coronavírus. Danilo também passou por uma segunda operação, em novembro de 2022.





