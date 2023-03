Reprodução/Instagram - 25.10.2022 Bruna Marquezine

Bruna Marquezine usou o Twitter para rebater um comentário invasivo de um fã. A atriz, que está no Estados Unidos com Xolo Maridueña, seu suposto affair, se posicionou após um internauta desejar que ela engravide.

"Eu quero muito Bruna Marquezine sendo mãe ainda em 2023", escreveu o usuário do Twitter, que postou uma foto da atriz abraçando uma criança.

A artista, então, respondeu:"Pode parar de querer". O fã, logo, se corrigiu: "Sem pressão". Outras fças de Bruna defenderam a atriz. "Quem tem que querer é ela", disse outro seguidor de Bruna.



Eu quero muito Bruna Marquezine sendo mãe ainda em 2023 pic.twitter.com/PATnQZatBv — mayra (@brunateamomuito) March 15, 2023