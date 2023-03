Foto: Reprodução/Instagram Ivete Sangalo pega pesado em treino de boxe e recebe elogios de famosos





A cantora Ivete Sangalo, de 50 anos, surpreendeu os fãs ao publicar um vídeo no Instagram pegando pesado no treino de boxe. Nas imagens, a cantora aparecendo dando socos, orientada pelo personal trainer.



"Receba gostoso o sapeca de mãe! Rumada atrás de rumada!", disse Ivete. "Tome distraído!", completou a cantora.













Nos comentários, diversos amigos e celebridades rasgaram elogios à cantora. "Como você é maravilhosa", disse Maiara, da dupla Maiara & Maraisa. "Eita! Braba!", comentou a apresentadora Sabrina Sato. "Olha! Esperando na aula de jiu-jitsu comigo!", convidou Kyra Gracie. "Arretada", escreveu a influenciadora Thaynara OG.

No início do mês de março, a cantora rebateu alguns rumores na participação do canal do Youtube do marido, Daniel Cady. Entre um dos assuntos, a cantora falou dos boatos de uso de drogas para manter a energia nos shows.

A artista negou o uso e garantiu que o ânimo que recebe do público serve como combustível para as apresentações. "Eu tenho essa energia, que ela não está descrita, que não tem literatura para isso. São ondas de energia que alimentam. "Essa correspondência, vou ficando doida. Fico com essa substância, que se vendesse num potinho seria sensacional. E é só essa substância, viu, gente? Na minha vida. A melhor escolha que eu fiz na minha carreira foi buscar meu balde diariamente para eu poder ter condições de compartilhar essas coisas sem precisar de subsídios outros", afirmou ela.