Reprodução/Youtube Ivete Sangalo nega uso de drogas ilícitas para energia em shows

Ivete Sangalo colocou tudo para fora em entrevista ao canal do Youtube do marido, Daniel Cady. Entre um dos assuntos, a cantora falou dos boatos de uso de drogas para manter a energia nos shows.

A artista negou o uso e garantiu que o ânimo que recebe do público serve como combustível para as apresentações.





"Eu tenho essa energia, que ela não está descrita, que não tem literatura para isso. São ondas de energia que alimentam", disse ela.

Veveta completou falando que ganharia muito se pudesse vender esse tipo de coisa. "Essa correspondência, vou ficando doida. Fico com essa substância, que se vendesse num potinho seria sensacional. E é só essa substância, viu, gente? Na minha vida. A melhor escolha que eu fiz na minha carreira foi buscar meu balde diariamente para eu poder ter condições de compartilhar essas coisas sem precisar de subsídios outros", afirmou.





