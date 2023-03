Foto: Reprodução/Instagram Filho de Ivete Sangalo doa cabelo à Grupo de Assistência à Criança com Câncer





O filho primogênito de Ivete Sangalo, Marcelo Cady, de 13 anos, surpreendeu os seguidores ao aparecer com um novo corte de cabelo abandonando os cabelos longos que mantinha por anos.



O jovem doou os cabelos cortados para ao Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GAAC), na Bahia. Ivete compartilhou um vídeo mostrando a decisão tomada pelo filho na madrugada desta quinta-feira (2).













"Depois de 10 anos cuidando dessa cabeleira aqui, eu vou finalmente cortar, e vou doar para a galera do GACC, com muito carinho e muito respeito", disse Marcelo na publicação.

Nos comentários da publicação, os fãs da cantora apontaram a forte semelhança entre mãe e filho e ressaltaram que, agora com o cabelo cortado, Marcelo está muito semelhante ao pai, o nutricionista Daniel Cady. Diversos amigos e celebridades comentaram na publicação da cantora, enaltecendo a ação do jovem.

A cantora Claudia Leitte foi uma das celebridades que demonstrou ter amado o ato de Marcelo. "Que coisa mais linda, meu Deus!", escreveu ela. Seguida da influenciadora Thaynara OG que brincou com o apelido de Marcelo. "Amei o novo visual do Ivetooooo", escreveu ela.

O Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC) é uma instituição sem fins lucrativos, criada por médicos, pais de crianças que enfrentavam a doença, há 33 anos. Desde então, o grupo apoia e assiste o tratamento de crianças e adolescentes com câncer no estado da Bahia. Além de doações financeiras, o grupo também recebe a doação de cabelos, que são transformados em perucas que serão entregues às crianças que estão passando pelo tratamento.