Iniciando o quinto ciclo de quimioterapia nesta quarta-feira (15), Preta Gil publicou do hospital uma mensagem de apoio à campanha Março Azul, que visa conscientizar sobre a prevenção do câncer de intestino e colorretal, o qual a cantora foi diagnosticada no início do ano.

“Muitas vezes, deixamos nossos compromissos pessoais a frente da nossa própria saúde e não enxergamos os sinais do nosso corpo. Se você tiver 45 anos ou mais e também casos na família, procure um médico e faça um preventivo o quanto antes para que fique tudo bem.”, alertou a cantora.





Junto da publicação, a cantora anexou cartões com os principais sintomas da doença e fatores de risco, para que os seguidores pudessem ter conhecimento. “Espalhem essa mensagem, avisem a quem vocês amam sobre a importância desse cuidado”, pediu Preta.

Outros famosos, como Ivete Sangalo, Fernanda Paes Leme e Carolina Dickman atenderam ao chamado de Preta Gil. As amigas de longa data também compartilharam a campanha de prevenção ao câncer.





