Divulgação / Globo André Gonçalves





O ator André Gonçalves recebeu boas notícias esta semana sobre um problema com a Justiça. Desde 2018, ele respondia à acusação de desacato e resistência à prisão e participou de uma audiência de instrução e julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou a suspensão do caso por 2 anos.

O processo está relacionado a um episódio ocorrido quando André recusou-se a pagar a conta de um bar na Zona Sul do Rio, discutiu com os funcionários e xingou policiais, que o prenderam. O ator resistiu à prisão e acabou acusado de desacato e resistência.





O ator tem um histórico de comportamentos agressivos. Em julho de 2001, durante um voo de São Paulo para Nova York, nos Estados Unidos, ele misturou calmantes com vinho e teve uma crise de agressividade. O comandante precisou fazer um pouso emergencial em Belém, onde André foi amarrado, sedado e internado em uma clínica de reabilitação.

Ainda existem dois processos na Justiça contra Gonçalves por falta de pagamento de pensão. Ele deve R$350 mil para Valentina, de 19 anos, fruto do relacionamento com a jornalista Cynthia Benini, e possui uma dívida de mais de R$ 100 mil com Manuela, de 25 anos, filha do casamento com a atriz Tereza Seiblitz.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.