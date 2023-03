Foto: Reprodução/Instagram Filha de Juliano Cazarré é internada novamente: 'Vai se livrar da sonda'





Letícia Cazarré, esposa do ator global Juliano Cazarré, comunicou através das redes sociais que a filha caçula, Maria Guilhermina, foi internada nesta quarta-feira (15) para troca da cânula de traqueostomia.



"Vai se livrar da sonda de gastrostomia", explicou Letícia na legenda da publicação.













"Mais uma aventura hoje, Maria Guilhermina internou para trocar a cânula de traqueostomia e ganhar finalmente um boton na barriguinha. Vai se livrar da sonda de gastrostomia", legendou ela em um vídeo mostrando a filha sendo levada ao hospital em uma ambulância.

Letícia também compartilhou um vídeo de Maria dentro da ambulância. "Abre a porta, galera!", legendou uma foto da filha já no hospital. Letícia também compartilhou stories escritos: "Adeus, sonda" e "Quem é a paciente mais linda do mundo?".

Recentemente, Letícia e família comemoraram o primeiro mês de Maria em casa, após alta hospitalar. A pequena, que foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein no nascimento, ficou internada até então e passou por cirurgias no período de internação. Além de Maria Guilhermina, Letícia e Juliano também são pais de Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, 3, e Maria Madalena, 2.