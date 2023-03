Reprodução/GNT/Instagram - 15.03.2023 Fernanda Paes Leme relembrou encontro com o ator Renato Góes





Fernanda Paes Leme relembrou um encontro inusitado que teve com Renato Góes durante o "Que História é Essa, Porchat?", no programa ao vivo desta terça-feira (14). A apresentadora explicou que precisou pular do prédio no dia seguinte ao momento íntimo, já que o ator saiu para trabalhar e a deixou trancada no apartamento.

A artista relatou que o episódio ocorreu no aniversário dela em 2017, já que ela reencontrou o antigo affair em uma festa para celebrar a data na noite anterior. "Foi praticamente um sequestro, um cárcere privado no dia do meu aniversário. Estava no primeiro andar e só tinha uma janela no quarto onde dormi, mas com grade", contou.





Fernanda disse que estava sem bateria no celular e não encontrou carregadores na casa de Renato. Ao ouvir um barulho de água da vizinha, ela gritou por socorro, esclareceu a situação e decidiu pular do primeiro andar do prédio e escalar até o apartamento da mulher.

"Me senti uma Tomb Raider. Queria sair pela porta da casa dela. Escalei e ela [vizinha] toda cuidadosa", comentou sobre o caso. Paes Leme compartilhou que já contou a história para Thaila Ayala, atual esposa de Góes, no início do relacionamento da atriz com Renato.



"Terminei a história e ela: 'Estou saindo com ele'. E hoje eles estão casados, a Thaila está grávida de Tereza [segunda filha do casal]", pontuou Fernanda. "E ela não sai de casa tem cinco anos", brincou Porchat.

