Reprodução/Instagram Digão, dos Raimundos, lamenta a morte de Canisso

Digão, vocalista e guitarrista dos Raimundos, lamentou a morte do colega de banda Canisso. O baixista morreu nesta segunda-feira (12) aos 57 anos.

No perfil do Instagram, o músico relembrou diversos momentos ao lado do amigo durante os anos na estrada.





"Que dia triste. A gente ria, brigava, zoava, ralava, perdia, vencia e sempre na luta! Milhões de histórias e piadas que ficarão sem o seu melhor contador. Está muito difícil escrever e descrever. Meu amor está todo com vocês", escreveu Digão citando a família de Canisso.

Na sequência, ele compartilhou uma oração para o amigo.





Os fundadores do grupo já protagonizaram tretas por divergência política. Canisso rebateu um comentário no qual eles eram chamados de "fascistas safados", mostrando um pensamento diferente de Digão, conhecido por opinião antiesquerda.

