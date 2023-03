Reprodução/ Instagram Brenda Paixão e Matheus Sampaio/ Martina Sanzi

Brenda Paixão e Matheus Sampaio se envolveram em mais uma polêmica após o término. O ex-Power Couple se reaproximou da ruiva após a vó dela morrer. No entanto, dias depois, Brenda informou que teve que afastar de Matheus, de novo, pois "ele surta". A ex-Brincando com Fogo, então, começou a ser atacada pela situação e ganhou a defesa da ex-DFCE Martina Sanzi.

Nos stories, Brenda afirmou que está sendo atacada por ter se afastado de Matheus mesmo ele tendo pegado um avião para vê-la e prestar condolências no momento difícil. Ela, então, pontuou: “Ele é descontrolado, ele não sabe se controlar, ele não sabe conversar no off, tudo ele quer gesticular, gritar, quer meter minhas amigas no meio. Ele não sabe ser uma pessoa centrada. Nossa, Brenda, mas quem parece a louca aqui é tu. Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo? Vocês não sabem de nada”.

Martina, então, comentou sobre a repercussão da situação no perfil @segueacami no Instagram. "Como sempre a mulher sendo a mais julgada né mores? Olha, só Deus sabe o quanto eu me segurei pra não comentar nada aqui, mas chega um ponto que ver tamanha maldade e inferno que as pessoas fazem na vida alheia na internet revolta demais! A Brenda está emocionalmente ESGOTADA, por tudo o que ela vem passando nos últimos tempos… Ela perdeu a vó em menos de 2 meses depois do anúncio da doença… Eu passei por isso, e sei o quanto isso dilacera o nosso coração", iniciou.

A ex-DFCE continua: "Ela não pôde nem se preparar direito pra isso, e em meio a esse caos, ainda tá tendo que lidar com ataques e mais ataques por aqui, esse cara que simplesmente não deixa ela em paz, e mais todas as lutas internas que ela enfrenta diariamente, assim como vocês aqui que estão julgando e linch4ndo ela! Cadê a humanidade de vocês?".

Em seguida, ela conta que se afastou de Brenda por causa de Matheus: "Eu acompanhei desde o início esse ex relacionamento, e foi 90% por conta dele que eu me afastei aquela vez! Tem MUITA, mas muitaaaaa coisa que acontece que vocês nem imaginam! Então PAREM de atacar ela pelo amor de Deus… Sejam empáticas mulheres, acolham umas às outras, porque todas nós enfrentamos batalhas nas quais ninguém imagina!! PAZ!".

